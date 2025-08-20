Sony выпустила 5 новых игровых гаджетов для ПК, которые ждали геймеры

Компания Sony представила пять новых товаров под брендом InZone, выходя на рынок игровой периферии для ПК. Ранее InZone выпускал только мониторы и наушники, теперь ассортимент пополнился компьютерной мышью, клавиатурой и двумя новыми моделями наушников, создавая полноценную линейку аксессуаров для геймеров.

Игровая гарнитура InZone H9 II является преемницей модели H9 2022 года. Она стала легче и компактнее: вес составляет 273 г вместо 330 г, а за удобную посадку отвечает кнопка регулировки на оголовье.

Новая модель использует динамики 30 мм из флагманских наушников WH-1000XM6, обеспечивая отличное качество звука для игр и музыки. Также гарнитура получила активное шумоподавление и режим прозрачности, который не ухудшает качество аудио.

Настроить звук можно через InZone Hub на ПК или мобильное приложение Sound Connect. Амбушюры поворачиваются, гарнитуру можно положить на грудь между играми, а при необходимости подключить через 3,5 мм кабель, даже если аккумулятор разряжен.

Беспроводное соединение поддерживается через Bluetooth и 2,4 ГГц USB-C одновременно.

Гарнитура совместима с PS5 и Switch 2, поддерживает Bluetooth LE Audio, что увеличивает время работы и улучшает качество звука при подключении к двум устройствам. Среди новых функций - съемный микрофон, который удобно использовать с внешним микрофоном или на улице.

Цена InZone H9 II составляет 349 долларов, что на 50 долларов больше, чем у предыдущей модели.

Проводные внутриушные наушники InZone E9 стоимостью 149 долларов - компактные и легкие, с хорошей шумоизоляцией от внешнего шума и удобны в использовании.

Подключение возможно через 3,5 мм разъем или через комплектный адаптер 3,5 мм - USB-C, который требуется для персонализации звука в приложении InZone Hub.

Особенность всех игровых внутриканальных наушников Sony - специальные крючки, которые фиксируют кабель сверху уха и по его задней части, чтобы провода не мешали во время игры. Комплект поставки включает удобный кейс и несколько вариантов насадок для ушей.

Наушники настроены специально для FPS-игр. По умолчанию они обеспечивают плоский, точный звук, чтобы игрок мог легко определять направление шагов и выстрелов.

Для игр это работает эффективно, однако для прослушивания музыки вне игр звук может показаться скучным по сравнению с другими моделями внутриканальных наушников, например, Linsoul KZ ZSX.

Sony остается одной из немногих крупных компаний, производящих игровые внутриканальные наушники, наряду с Razer. В будущем ожидается, что новые модели Sony будут конкурировать по качеству звука с более доступными вариантами.

Компания Sony также выпустила проводную игровую клавиатуру InZone KBD-H75, которая использует магнитные переключатели Hall Effect для более быстрой и точной реакции по сравнению с обычными механическими.

Клавиатура выполнена из фрезерованного алюминия, что делает ее прочной и устойчивой к вибрациям при активном наборе текста.

Модель имеет 75-процентный форм-фактор, в котором отсутствуют некоторые навигационные клавиши. Клавиши легко нажимаются, и можно настраивать точку срабатывания каждой в диапазоне от 0,1 мм до 3,4 мм. Настройки доступны через веб-версию InZone Hub, без необходимости установки приложения.

Клавиатура тихая при нажатии, что делает ее удобной для работы рядом с другими людьми. При этом некоторым пользователям может не хватать сопротивления клавиш для полного комфорта.

Цена InZone KBD-H75 составляет 299 долларов.

Одной из ключевых особенностей Sony является частота опроса 8 000 Гц, которая теоретически позволяет регистрировать нажатия каждые 0,125 мс. На практике такая функция может быть избыточной, учитывая скорость человеческой реакции и возможные проблемы с производительностью в играх.

InZone Mouse-A - первая беспроводная игровая мышь стоимостью 149 долларов. Она весит всего 48 граммов, что делает ее одной из самых легких на рынке. Мышь предназначена для правшей и имеет минималистичный дизайн: левая и правая кнопки, две кнопки для большого пальца, колесо прокрутки и кнопка смены профиля на нижней панели.

Форма мыши с мягкой матовой текстурой показалась удобной для пользователей со средним размером руки, хотя некоторым может не хватать подставки под большой палец. Клики тихие и быстрые благодаря оптическим переключателям, которые регистрируют нажатия быстрее механических.

В комплект с мышью Sony выпустила два тканевых коврика:

Mat-F - толщиной 6 мм, с умеренным сопротивлением для тактических шутеров, цена 59 долларов

Mat-D - 4 мм, для быстрых движений и точных выстрелов, цена 34 долларов.

Несмотря на высокую цену, аксессуары Sony демонстрируют хорошее качество и эргономику, но недостаток новизны и высокая стоимость делают их менее привлекательными по сравнению с конкурентами на рынке киберспортивных девайсов.

