Fiverr припинила роботу в Росії та повернула усі збори українцям
Маркетплейс Fiverr припиняє надання послуг на території Росії. Також усі збори, які були зібрані за останні кілька тижні - повернуть українським фрилансерам в якості фінансової підтримки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Fiverr призупиняє свою діяльність у Росії. Росіяни не можуть відкривати нові облікові записи або використовувати наявні для покупки чи продажу послуг на платформі", - написав Федоров.
Fiverr є однією з найбільших платформ з надання послуг онлайн. Внаслідок призупинення роботи в Росії - сотні тисяч фрілансерів лишаться можливості заробляти відповідним способом.
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