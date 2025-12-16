Солнце на западе и туманы в регионах: чего сегодня ждать от погоды

Несмотря на отсутствие осадков, в ряде регионов возможны туманы, которые будут повышать влажность воздуха. В то же время в западных областях прогнозируют солнечные прояснения.

Температурный фон будет оставаться умеренно теплым. В большинстве регионов Украины днем столбики термометров будут колебаться в пределах от +4 до +7 градусов. В восточных областях, а также на Днепропетровщине, Запорожье и Полтавщине температура составит от -1 до +2 градусов.



Погода в Киеве

В Киеве 16 декабря осадков не будет: ночью температура повысится до +2 градусов, днем ожидается около +5 градусов.

Диденко отмечает, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление. Существенных осадков не прогнозируется, сильных морозов также не ожидается: ночью возможны незначительные "минусы", зато днем температура будет держаться в пределах от +3 до +7 градусов.