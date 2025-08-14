RU

Общество Образование Деньги Изменения

Солнце, жара и антициклон Julia: какой будет погода в Украине в пятницу

Фото: в Украине сохранится жаркая погода (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

15 августа в Украине будет господствовать антициклон Julia, поэтому по всей территории Украины ожидается сухая, преимущественно солнечная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Температура в Украине

Температура воздуха во всех регионах Украины будет +23+28 градусов, на Закарпатье и в Крыму до +30 градусов.

Но, по прогнозам синоптика, жара еще вернется.

Отметим, по прогнозам Укргидрометцентра, 15 августа прохладнее всего ночью может быть в Черновцах +11-13°C. Днем температура воздуха там прогреется до + 27-29 градусов.

Самой теплой на западе ожидается погода в Ужгороде: ночью +15-17°C, днем +31-33°C.

Температура в Киеве

В Киеве 15-го августа без осадков, днем ожидается около +25 градусов.

Чего ждать на следующей неделе

Наталка Диденко сообщила, что в течение воскресенья 17 августа и понедельника 18 августа жара в Украине только усилится.

Но, по ее словам, в следующий вторник, 19 августа, в большинстве областей страны температура будет поступого снижаться.

Как защититься от жары

Чтобы уменьшить негативное влияние жары на организм и сохранить здоровье, специалисты советуют придерживаться таких правил:

  • пить не менее 2 литров воды в день, ведь во время жары организм теряет много жидкости из-за потоотделения;
  • находиться в помещении с кондиционером;
  • носить одежду из натуральных тканей - хлопка или льна - преимущественно светлых цветов;
  • защищать кожу от солнца с помощью солнцезащитных кремов и шляп с широкими полями;
  • ограничить физические нагрузки во время самой высокой суточной температуры.

 

 

 

Ранее РБК-Украина писало, что 2024 год стал самым жарким в истории человечества, а его последствия оказались разрушительными.

Также мы писали, что май 2025 года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений в мире, но в Украину принес прохладу и местами заморозки на поверхности почвы.

Также читайте на РБК-Украина сколько температурных рекордов было зафиксировано в июле в Украине.

