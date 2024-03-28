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Сольский об итогах переговоров с Польшей: мы в два раза ближе к деблокаде границы

Фото: Николай Сольский, министр аграрной политики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина стала в два раза ближе к деблокаде границы после переговоров с Польшей, в которых принимали участие фермеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики Украины Николая Сольского в эфире телемарафона.

"Сегодня мы точно, по моему мнению, раза в два ближе к разблокированию границ, чем были еще вчера до обеда", - рассказал министр. 

По его словам, еще есть путь, который нужно пройти. Поэтому Сольский не стал загадывать. 

При этом министр рассказал, что запланированы новые переговоры по деблокаде границы. В узком формате они пройдут на следующей неделе, а в широком - в следующем месяце. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 27 марта, министр аграрной политики Украины Николай Сольский встретился со своим польским коллегой Чеславом Секерским и польскими фермерами.

Главной темой обсуждений стала деблокада украинской границы. В частности, стороны обсуждали условия импорта продовольствия из Украины в Польшу и его транзита.

Сольский по итогам рассказал, что были предварительно обсуждены варианты решения проблемы, которые вскоре озвучат.

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Министерство аграрной политикиПольшаНиколай СольскийГраница с Украиной