Сольский об итогах переговоров с Польшей: мы в два раза ближе к деблокаде границы

Украина стала в два раза ближе к деблокаде границы после переговоров с Польшей, в которых принимали участие фермеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики Украины Николая Сольского в эфире телемарафона.
"Сегодня мы точно, по моему мнению, раза в два ближе к разблокированию границ, чем были еще вчера до обеда", - рассказал министр.
По его словам, еще есть путь, который нужно пройти. Поэтому Сольский не стал загадывать.
При этом министр рассказал, что запланированы новые переговоры по деблокаде границы. В узком формате они пройдут на следующей неделе, а в широком - в следующем месяце.
Напомним, вчера, 27 марта, министр аграрной политики Украины Николай Сольский встретился со своим польским коллегой Чеславом Секерским и польскими фермерами.
Главной темой обсуждений стала деблокада украинской границы. В частности, стороны обсуждали условия импорта продовольствия из Украины в Польшу и его транзита.
Сольский по итогам рассказал, что были предварительно обсуждены варианты решения проблемы, которые вскоре озвучат.
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