Сольский об итогах переговоров с Польшей: мы в два раза ближе к деблокаде границы

"Сегодня мы точно, по моему мнению, раза в два ближе к разблокированию границ, чем были еще вчера до обеда", - рассказал министр.

По его словам, еще есть путь, который нужно пройти. Поэтому Сольский не стал загадывать.

При этом министр рассказал, что запланированы новые переговоры по деблокаде границы. В узком формате они пройдут на следующей неделе, а в широком - в следующем месяце.