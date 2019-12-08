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Дощі та мінлива хмарність: прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     08.12.2019 - 10:00
Дощі та мінлива хмарність: прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві малохмарно та без опадів, вдень до +6

Погода в Україні сьогодні, 8 грудня, буде дощовою на заході та малохмарною на решті території, вдень повітря прогріється до +8 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Як прогнозують українські синоптики, у неділю можливі невеликі дощі у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, на решті території буде малохмарно та без опадів.

Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +6 градусів, а на півдні термометри покажуть до +6...+8 тепла. Вночі у західних, деяких центральних та східних областях стовпчики термометрів не опустяться нижче 0...+3 градусів, на решті території очікуються нічні заморозки до -2.

Дощі та мінлива хмарність: прогноз на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні, за даними синоптиків, очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень температура повітря у Києві зросте до +4...+6 градусів тепла, а вночі можливі невеликі заморозки до -1. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Дощі та мінлива хмарність: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували прохолодну погоду в Україні на вихідних, однак без істотних опадів. Очікувалося потепління до +9 градусів, а також дощі у західних та деяких північних областях.

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