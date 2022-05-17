У Соледарі прогримів сильний вибух. Над містом стовп чорного диму

У Соледарі (Донецька область) прогримів сильний вибух. За неперевіреною інформацією, інцидент стався на заводі Knauf.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Офіційної інформації про інцидент поки немає.

Фото: пожежа після вибуху в Соледарі (donpress.com)

За його словами, над містом піднімається густий чорний стовп диму. А за непідтвердженою інформацією місцевих ЗМІ, горить завод Knauf, який виробляє будматеріали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська сьогодні масовано обстрілюють населені пункти Донецької області. Удари фіксують по лінії фронту від Вугледара до Бахмута.

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