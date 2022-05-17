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В Соледаре прогремел сильный взрыв. Над городом столб черного дыма

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Соледар, Вторник 17 мая 2022 15:24
В Соледаре прогремел сильный взрыв. Над городом столб черного дыма Фото: мощный взрыв произошел в Соледаре (mapio.net)
Автор: Юлия Бойко

В Соледаре (Донецкая область) прогремел сильный взрыв. По непроверенной информации, инцидент произошел на заводе Knauf.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

По его словам, над городом поднимается густой черный столб дыма. А по неподтвержденной информации местных СМИ, горит завод Knauf, который производит стройматериалы.

В Соледаре прогремел сильный взрыв. Над городом столб черного дыма

Фото: пожар после взрыва в Соледаре (donpress.com)

Официальной информации об инциденте пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска сегодня массировано обстреливают населенные пункты Донецкой области. Удары фиксируют по линии фронта от Угледара до Бахмута.

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Донецкая область Взрыв Война России против Украины
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