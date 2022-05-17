Від Вугледара до Бахмута. Росія сьогодні масовано обстрілює Донецьку область

Російські військові не припиняють масових обстрілів по всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута. Багато міст і сіл в Донецькій області - без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни не зупиняють масових обстрілів по всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута. Авдіївка сьогодні зранку зазнала авіаракетного удару: пошкоджено три житлові будинки, - розповів він. - Під удар сьогодні знову потрапив Вугледар. У Бахмуті внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено школу №4 та декілька інфраструктурних об’єктів".

За словами очільника регіону, багато населених пунктів залишились без електропостачання.

"У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку - ведуться відновлювальні роботи. В Очеретинській громаді постійно тривають обстріли, тому поки що не вдалося повністю відновити високовольтну лінію, пошкоджену раніше", - додав Кириленко.

Також у Миколаївській громаді російські снаряди перебили лінію електропередач - частина Райгородка залишилася без електрики. Фахівці вже почали ремонт.