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Солдат РФ жалуется на большие потери в районе Лимана, - ГУР

Фото: солдат РФ жалуется на большие потери в районе Лимана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский солдат в телефонном разговоре пожаловался на большое количество убитых в его подразделении, в том числе среди офицерского командного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"У нас неспокойно. Нас в кольцо пытаются взять, но не знаю. У нас за неделю четыре "двухсотых": командир роты, командир взвода, водила этой "мотолыги" (транспортер МТ-ЛБ - ред.), и пацан еще тоже – второй командир взвода. Больше не могу говорить", - говорится в радиоперехвате.

По словам российского военнослужащего, он с подразделением в 30 человек находился в селе Терны Донецкой области, недалеко от Лимана.

Ранее был перехвачен разговор, во время которого стало ясно, что россияне обсуждают войну в Украине по прогнозам Ванги.

Также напомним, что 2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные полностью зачистили Лиман от оккупантов.

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