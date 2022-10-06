Солдат РФ скаржиться на великі втрати в районі Лиману, - ГУР

Російський солдат у телефонній розмові поскаржився на велику кількість убитих у його підрозділі, зокрема серед офіцерського командного складу.

"У нас неспокійно. Нас у кільце намагаються взяти, але не знаю. У нас за тиждень чотири "двохсоті": командир роти, командир взводу, водила цієї "мотолиги" (транспортер МТ-ЛБ - ред.), і пацан ще теж – другий командир взводу. Більше не можу говорити", - йдеться у радіоперехопленні.

За словами російського військовослужбовця, він із підрозділом у 30 осіб перебував у селі Терни Донецької області, неподалік Лимана.