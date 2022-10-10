ua ru
Пн, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Количество жертв ракетных ударов по Украине возросло

Новина українською →
Київ, Понедельник 10 октября 2022 16:29
Количество жертв ракетных ударов по Украине возросло Фото: количество жертв ракетных ударов возросло (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате сегодняшних ракетных ударов по городам Украины в общей сложности погибли 11 человек, шесть из них - в Киеве. Также в столице пострадали 50 человек.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-офицер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

"Сначала было 5 жертв, но один человек (в Киеве – ред.) умер в больнице", - рассказала она.

По информации руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко, во время утреннего ракетного удара по Киеву погиб 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента Киберполиции Юрий Заскока.

Также по словам Клименко, всего по Украине сегодня от вражеских атак пострадали 87 человек.

Напомним, что сегодня утром оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Киеву и ряду городов Украины. В результате ударов, по предварительной информации, много погибших и пострадавших.

Под вражеские обстрелы, в частности, попали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в ряде городов и областей наблюдаются перебои со светом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину ракетный удар
NEWS
Отключение света, разрушения и жертвы: какова ситуация в Украине после обстрела
Отключение света, разрушения и жертвы: какова ситуация в Украине после обстрела
DAILY
Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят