Количество жертв ракетных ударов по Украине возросло

В результате сегодняшних ракетных ударов по городам Украины в общей сложности погибли 11 человек, шесть из них - в Киеве. Также в столице пострадали 50 человек.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-офицер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

"Сначала было 5 жертв, но один человек (в Киеве – ред.) умер в больнице", - рассказала она.

По информации руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко, во время утреннего ракетного удара по Киеву погиб 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента Киберполиции Юрий Заскока.

Также по словам Клименко, всего по Украине сегодня от вражеских атак пострадали 87 человек.