ua ru
Вс, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Краматорске слышны звуки взрывов

Новина українською →
Краматорск, Воскресенье 12 февраля 2023 22:48
В Краматорске слышны звуки взрывов Фото: в Краматорске слышны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 февраля, в Краматорске были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По данным очевидцев, сегодня около 22:40 в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.

Тревога в городе во время взрывов объявлена не была. Официальные источники пока не раскрывают более подробной информации о произошедшем.

Напомним, сегодня, россияне четвертый раз за неделю запустили "Шахеды".

Также мы писали, что оккупанты обвинили Украину в якобы подготовке провокаций в Краматорске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Подоляк: для начала финализации войны нужно уничтожать по 5 тысяч оккупантов в день
Подоляк: для начала финализации войны нужно уничтожать по 5 тысяч оккупантов в день
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм