В Краматорске слышны звуки взрывов
Фото: в Краматорске слышны звуки взрывов (GettyImages)
Сегодня, 12 февраля, в Краматорске были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.
По данным очевидцев, сегодня около 22:40 в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.
Тревога в городе во время взрывов объявлена не была. Официальные источники пока не раскрывают более подробной информации о произошедшем.
Напомним, сегодня, россияне четвертый раз за неделю запустили "Шахеды".
Также мы писали, что оккупанты обвинили Украину в якобы подготовке провокаций в Краматорске.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.