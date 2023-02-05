Хотят обвинить Украину. В России заявили о возможном обстреле Краматорских больниц
Российские спецслужбы планируют провокации и в городе Краматорске и хотят обвинять в этом Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.
Как заявили власти страны-оккупанта, провокация якобы планируется в медицинских учреждениях. Речь идет о подрыве построек местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы. Из них якобы эвакуированы все работники.
Отметим, что все указанные здания находятся в одном районе города - Новый свет.
"Персонал медучреждений Краматорска, где планируется провокация, эвакуированы, сотрудники переведены на удаленный формат работы", сказано в сообщении.
оккупанты заявляют, что в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ, которые в дальнейшем будут освещать провокацию.
Напомним, 1 февраля российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске с использованием "Искандера". В результате российского ракетного удара в Краматорске разрушен с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей.
Травмы получили 21 человек, 8 потребовалась госпитализация. Двоих удалось спасти.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Краматорску и подчеркнул, что все, кто причастен к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны.
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