Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД

Украина исключает какие-либо альтернативы вступления в НАТО после Будапештского меморандума. Он стал горьким опытом для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Заявление было обнародовано по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума за два дня до годовщины подписания документа 5 декабря.

Будапештский меморандум должен обеспечить Украине гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала. Меморандум должен стать значительным этапом в укреплении глобального ядерного разоружения и служить примером для других государств в отказе от ядерного оружия.

Однако Россия, будучи одним из гарантов безопасности Украины, пренебрегла документом и международным правом.

"Нарушение Россией Будапештского меморандума создало опасный прецедент, подорвавший доверие к самой идее ядерного разоружения. В то же время видим активные попытки разных стран от Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока к евроатлантическому пространству создать или расширить существующие ядерные арсеналы", - говорится в заявлении.

МИД подчеркнул, что Будапештский меморандум стал памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности. Министерство считает, что он должен быть примером странам НАТО о том, что развитие архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал.

Ведомство отмечает, что историческую ошибку нужно исправить, а Украина должна получить четкие, юридически обязывающие гарантии безопасности.

Украина обращается к США и Британии, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия, с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности. Украина считает, что такой гарантией является полноправное членство в НАТО.

"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - заявил МИД.

В министерстве добавили, что 30-летие с момента подписания Будапештского меморандума является благоприятной возможностью для действенного шага к присоединению Украины к Вашингтонскому договору.