Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
Украина исключает какие-либо альтернативы вступления в НАТО после Будапештского меморандума. Он стал горьким опытом для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.
Заявление было обнародовано по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума за два дня до годовщины подписания документа 5 декабря.
Будапештский меморандум должен обеспечить Украине гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала. Меморандум должен стать значительным этапом в укреплении глобального ядерного разоружения и служить примером для других государств в отказе от ядерного оружия.
Однако Россия, будучи одним из гарантов безопасности Украины, пренебрегла документом и международным правом.
"Нарушение Россией Будапештского меморандума создало опасный прецедент, подорвавший доверие к самой идее ядерного разоружения. В то же время видим активные попытки разных стран от Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока к евроатлантическому пространству создать или расширить существующие ядерные арсеналы", - говорится в заявлении.
МИД подчеркнул, что Будапештский меморандум стал памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности. Министерство считает, что он должен быть примером странам НАТО о том, что развитие архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал.
Ведомство отмечает, что историческую ошибку нужно исправить, а Украина должна получить четкие, юридически обязывающие гарантии безопасности.
Украина обращается к США и Британии, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия, с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности. Украина считает, что такой гарантией является полноправное членство в НАТО.
"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - заявил МИД.
В министерстве добавили, что 30-летие с момента подписания Будапештского меморандума является благоприятной возможностью для действенного шага к присоединению Украины к Вашингтонскому договору.
Напомним, 5 декабря 2024 года исполняется 30 лет с момента подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, также известного как Будапештский меморандум.
Сегодня, 3 декабря, в Брюсселе состоится Совет Украина-НАТО. Украина призывает Альянс официально предоставить приглашение на вступление. Издание Reuters сообщает, что в НАТО не готовы пригласить Украину к членству на заседании этой недели.
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