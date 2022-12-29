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Силы ПВО сбили ракету над Сумской областью

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Суми, Четверг 29 декабря 2022 08:38
Силы ПВО сбили ракету над Сумской областью Фото: силы ПВО сбили ракету над Сумской областью (иллюстрация\GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 29 декабря, над Сумской областью силы ПВО сбили ракету. В Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Подразделения ПВО ОК "Север" ликвидировали российскую ракету над Сумской областью", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве и области утром 29 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы.

Напомним, сегодня, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.

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Сумская область ПВО
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