Силы ПВО сбили ракету над Сумской областью

В четверг, 29 декабря, над Сумской областью силы ПВО сбили ракету. В Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Север ".

"Подразделения ПВО ОК "Север" ликвидировали российскую ракету над Сумской областью", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве и области утром 29 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы.

Напомним, сегодня, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.

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