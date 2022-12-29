Сумскую область снова обстреливали: россияне применили минометы, беспилотник и вертолет

Сегодня, 29 декабря, россияне в очередной раз обстреляли пограничные с РФ территории Сумской области. На этот раз оккупанты применили минометы, беспилотники и даже вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По словам Живицкого, оккупанты нанесли за день 51 удар по трем общинам Сумской области.

По Краснопольской общине за день было 9 прилетов, россияне дважды обстреливали общину из минометов и 4 взрывчатки на приграничье были сброшены с беспилотника.

Великописаревскую общину военные РФ обстреляли вертолетом. По ней выпустили 4 ракеты НУРС.

Во время обстрела Белопольской общины россияне повредили гражданскую инфраструктуру, а именно: частный дом. От обстрелов там выбило окна и был разрушен забор. Всего по общине россияне нанесли 34 удара.

"Во всех случаях без жертв. Также сегодня силы ПВО сбили 2 крылатые ракеты", - добавил Живицкий.