Сумскую область снова обстреливали: россияне применили минометы, беспилотник и вертолет
Сегодня, 29 декабря, россияне в очередной раз обстреляли пограничные с РФ территории Сумской области. На этот раз оккупанты применили минометы, беспилотники и даже вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По словам Живицкого, оккупанты нанесли за день 51 удар по трем общинам Сумской области.
По Краснопольской общине за день было 9 прилетов, россияне дважды обстреливали общину из минометов и 4 взрывчатки на приграничье были сброшены с беспилотника.
Великописаревскую общину военные РФ обстреляли вертолетом. По ней выпустили 4 ракеты НУРС.
Во время обстрела Белопольской общины россияне повредили гражданскую инфраструктуру, а именно: частный дом. От обстрелов там выбило окна и был разрушен забор. Всего по общине россияне нанесли 34 удара.
"Во всех случаях без жертв. Также сегодня силы ПВО сбили 2 крылатые ракеты", - добавил Живицкий.
Напомним, вчера, 28 декабря, во время ночной атаки "Шахедов" в Сумах раздался взрыв.
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