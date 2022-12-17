В Киеве к обеду: NYT показало "график" оккупантов в начале вторжения
Российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения в Украину планировали дойти до Киева за 18 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как отмечает издание, солдаты РФ узнали о начале вторжения за несколько часов до того, как их отправили в Украину. Один из российских военных, который находился в Беларуси рассказывает, что приказ был одновременно простым и очень оптимистичным - следовать за впереди идущей машиной и добраться до Киева в течение 18 часов.
При этом издание приводит расписание с подробным графиком движения российских войск, на котором можно заметить, что первые машины в колонне вышеупомянутого солдата должны были выехать из Беларуси и прибыть на окраину Киева к 14:55, то есть даже быстрее, чем ему сказало командование.
Расписание вторжения россиян (nytimes.com)
Оккупант рассказал, что график не был выполнен даже близко, поскольку массивная военная техника была настолько тяжелой, что колонна сразу же увязла. И только на то, чтобы пересечь границу с Украиной, ушло более суток.
Напомним, ранее стало известно, что, по информации британского Королевского института объединенных служб, Россия хотела "успешно завершить" полномасштабное вторжение в Украину за 10 дней, но планы провалились.
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