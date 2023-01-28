Минобороны хочет направить 20 млрд гривен на закупку украинских дронов

Министерство обороны планирует увеличить закупку беспилотников у украинских производителей в 2023 году. На этот сегмент хотят направить 20 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram .

По информации ведомства, состоялось совещание представителей Минобороны, Генштаба, отечественных разработчиков и производителей БПЛА. Одной из тем обсуждений стало направление 20 млрд гривен на закупку дронов.

"В последнее время заключено 16 государственных контрактов с отечественными производителями беспилотных летательных аппаратов. А благодаря проделанной специалистами Минобороны работе, в Украине сейчас самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии", - добавляют в Минобороны.

В ведомстве отмечают, что процедура допуска дронов к использованию военными сократилась с нескольких лет до "считанных недель".

При этом Минобороны в период с ноября 2022 года до января 2023 года получило от украинских производителей 75 заявок на беспилотники разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, были утверждены технические характеристики. Еще три БПЛА находятся на стадии кодификации.

"Участники совместной встречи определили ряд задач и шагов по усовершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения оборонное ведомство вынесло на обсуждение координационного штаба с участием министра цифровой трансформации Украины и министра обороны Украины", - подчеркивают в ведомстве.