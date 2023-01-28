ua ru
Сб, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны хочет направить 20 млрд гривен на закупку украинских дронов

Новина українською →
Киев, Суббота 28 января 2023 15:31
Минобороны хочет направить 20 млрд гривен на закупку украинских дронов Иллюстративное фото: Минобороны увеличит закупки БПЛА у украинских производителей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны планирует увеличить закупку беспилотников у украинских производителей в 2023 году. На этот сегмент хотят направить 20 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

По информации ведомства, состоялось совещание представителей Минобороны, Генштаба, отечественных разработчиков и производителей БПЛА. Одной из тем обсуждений стало направление 20 млрд гривен на закупку дронов.

"В последнее время заключено 16 государственных контрактов с отечественными производителями беспилотных летательных аппаратов. А благодаря проделанной специалистами Минобороны работе, в Украине сейчас самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии", - добавляют в Минобороны.

В ведомстве отмечают, что процедура допуска дронов к использованию военными сократилась с нескольких лет до "считанных недель".

При этом Минобороны в период с ноября 2022 года до января 2023 года получило от украинских производителей 75 заявок на беспилотники разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, были утверждены технические характеристики. Еще три БПЛА находятся на стадии кодификации.

"Участники совместной встречи определили ряд задач и шагов по усовершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения оборонное ведомство вынесло на обсуждение координационного штаба с участием министра цифровой трансформации Украины и министра обороны Украины", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что наша страна уже произвела САУ "Богдана" и они будут прикрывать западные танки на поле боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины дрони Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору