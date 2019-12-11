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Словаччина готується до припинення транзиту газу через Україну

Новини » Політика     11.12.2019 - 15:58
Словаччина готується до припинення транзиту газу через Україну
Фото: Петер Жига (svk360.com)

Словацький міністр заявив, що Братислава десять років готувалася до такої ситуації

Словаччина готується до варіанту з припиненням транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр економіки Словаччини Петер Жига, передає місцеве видання pravda.sk.

За його словами, припинення транзиту газу цілком правдоподібно, тому що нинішній контракт був укладений в результаті останньої серйозної газової кризи.

"В даний момент я бачу, що ми скоріше ближче до кризи, тобто до того, що РФ припинить подачу газу через Україну, а ми повинні будемо прийняти всі ті заходи, які ми всі останні 10 років готували. Ми повинні будемо забезпечити постачання газу для сімей і підприємств Словаччини", - додав Жига.

Нагадаємо, раніше голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія і Україна в найближчі дні продовжать газові переговори.

"Продовжимо переговори з українською стороною в двосторонньому форматі в найближчі дні", - сказав він.

При цьому прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключає, що переговори про транзит газу будуть йти на фоні нової "газової війни" після того, як Україна добилася виведення питань транзиту газу за межі обговорення ситуації на Донбасі.

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