Угода по газу Україна, Росія і ЄС обговорять у п'ятницю

Угода з транзиту газу між Україною і Російською Федерацією буде обговорюватися в п'ятницю, 20 грудня. Про це на брифінгу заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

За його словами, в п'ятницю операція повинна бути фіналізовано і схвалена Києвом і Москвою.

"Сьогодні є принципова угода, деталі будуть обговорені завтра в столицях", - сказав Шефчович.

Нагадаємо, 19 грудня відбулися газові переговори щодо транзиту російського газу через Україну в Берліні. За підсумками переговорів Україна, Росія і Єврокомісія досягли принципової угоди. За словами Шефчовича, угоду досягнуто по всіх елементах.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що транзит газу через територію України збережеться. Президент РФ зазначив, що залишається питання в обсягах і терміни, на які можна укласти контракт.

Відзначимо, напередодні Україна підписала угоду про постачання газу з Румунією. Це дає змогу транспортувати газ по новому маршруту поставки - з Південної Європи і Туреччини через Болгарію і Румунію в Україну і далі в Молдову. Передбачається, що цією угодою Київ забезпечив собі додатковий напрям імпорту газу в разі, якщо контракт на прямі поставки з Росії не буде підписаний.