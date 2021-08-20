США пригрозили талібам "швидкою відповіддю" на спроби перешкодити евакуації з Кабула

Президент США Джо Байден пригрозив бойовикам радикального руху "Талібан" швидкою і рішучою відповіддю на спроби перешкодити евакуації з аеропорту Кабула. Він також зазначив, що вивізні рейси відновлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена на брифінгу .

За його словами, таліби у відповідь на будь-яку атаку на американських військових або перешкоджання операції з евакуації з аеропорту Кабула отримають швидку і сильну відповідь.

Байден також зазначив, що США стежать за потенційними терористичними погрозами в районі аеропорту, в тому числі - з боку терористичної організації "Ісламська держава".

Він уточнив, що США з 14 серпня евакуювали з Афганістану близько 13 тисяч осіб. У країні залишаються близько 6 тисяч американських військових.