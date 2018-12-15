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Стали відомі подробиці голосування за главу нової церкви

Новини » Суспільство    15.12.2018 - 18:21
Стали відомі подробиці голосування за главу нової церкви
Фото: митрополит Єпіфаній (facebook com epifaniy)

В ході таємного голосування митрополит Епіфаній у другому турі набрав 37 голосів

На Об'єднавчому соборі фаворитами на посаду предстоятеля автокефальної церкви були митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Думенко) з УПЦ Київського патріархату та митрополит Вінницький і Барський Симеон (УПЦ Московського патріархату). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обізнані джерела.

Зокрема, в ході таємного голосування митрополит Епіфаній у другому турі набрав 37 голосів, митрополит Симеон - 29. Третім кандидатом був єпископ Вишгородський і Подільський Володимир (Черпак) з УАПЦ, але він набрав малу кількість голосів.

Всього у другому турі голосували 66 учасників Собору, в тому числі представники Вселенського патріархату - екзархи Данило та Іларіон, митрополит Гальський Еммануїл і митрополит Амфілохій.

Як відзначило джерело, в першому турі всім учасникам Собору, в тому числі священикам і мирянам, роздали бюлетені з усіма ієрархами з України (УПЦ Московського патріархату, УПЦ Київського патріархату і УАПЦ), що були на Соборі. За підсумками першого туру кілька єпископів отримали підтримку мінімум одного учасника Собору.

Зазначимо, висувалася також кандидатура митрополита Луцького і Волинського Михаїла (Зінкевича) з УПЦ КП, однак ієрарх взяв самовідвід, щоб уникнути конфлікту. За словами джерела, обговорення статуту автокефальної Православної церкви в Україні було напруженим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко заявив, що держава не буде втручатися в діяльність церкви.

Зазначимо, сьогодні Порошенко оголосив про створення об'єднаної української церкви, предстоятелем якої обрано Епіфанія.

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