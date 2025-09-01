Ваша собака может прожить на 3 года дольше, если вы будете кормить ее этой пищей

Почему сухой корм вреден?

Нутрициолог для собак Гарри Бремнер предостерегает, что коммерческие сухие корма часто становятся причиной широкого спектра проблем со здоровьем, включая ожирение. По оценкам, более половины собак страдают от болезней, связанных с неправильным питанием, которых можно было бы избежать.

Диета, состоящая преимущественно из свежих, натуральных продуктов, может значительно продлить жизнь собаки - в среднем на 32 месяца (почти 3 года), по сравнению с промышленными обработанными кормами. Натуральный рацион поддерживает жизненно важные функции организма, укрепляет иммунную систему и снижает риск хронических заболеваний.

Продукты для долголетия: что добавить в рацион собаки?

Эксперт рекомендует сбалансированную диету из качественных натуральных ингредиентов. Вот список продуктов, которые помогут вашему любимцу жить дольше и быть здоровее:

Ягоды

Черника, клубника и клюква богаты антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и борются со старением. Давайте их свежими и без сахара.

Овощи и фрукты

Яблоки (без косточек!), бананы, морковь, сладкий картофель и листовая зелень (шпинат, капуста кале) являются отличными источниками витаминов и клетчатки.

Постное мясо и яйца

Вареные яйца, курица, говядина и лосось обеспечивают организм незаменимыми аминокислотами.

Рыба

Богата омега-3 жирными кислотами, которые полезны для кожи, шерсти, работы мозга и здоровья суставов, особенно у пожилых собак. Об этом свидетельствуют данные Dog.cancer.

Костный бульон

Насыщен питательными веществами и коллагеном, что прекрасно подходит для здоровья суставов.

Сырые кости

Могут быть полезными для здоровья зубов, но требуют осторожности. Выбирайте крупные кости от проверенных поставщиков и никогда не давайте собаке вареные кости, они могут раскалываться и травмировать животное.

Грибы и травы

Обычные вареные грибы (шиитаке) в небольших количествах могут быть полезными. Избегайте диких грибов! Зелень, например петрушка и базилик, также может добавить витаминов.

Что еще поможет собаке жить дольше?

Кроме питания, важны и другие аспекты ухода:

Контроль веса

Ожирение - главный враг долголетия.

Регулярная активность

Прогулки и игры важны для физического и ментального здоровья.

Ветеринарный уход

Не пропускайте плановые осмотры, вакцинацию и обработку от паразитов.

Уход за зубами

Здоровые зубы - залог общего здоровья.

Безопасная среда

Создайте для собаки спокойную атмосферу без стресса.

Важные правила: как не навредить?

Вводите новые продукты в рацион постепенно, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Прежде чем готовить для собаки дома, проконсультируйтесь с ветеринаром или диетологом, чтобы убедиться, что рацион сбалансирован.

Всегда удаляйте вредные элементы, например косточки из яблок или персиков.

Помните, что продолжительность жизни собаки зависит от многих факторов, включая генетику и общий уход, но правильное питание - это то, что вы можете контролировать уже сегодня.