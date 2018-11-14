К соавторству спецрезолюции ООН по Крыму уже присоединились 35 стран, - Джапарова

Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)

В третьей по счету резолюции по Крыму Россия признается страной-агрессором

К соавторству специальной резолюции ООН об аннексированном Крыму, которую рассмотрят в третьем комитете ООН, присоединились уже 35 стран. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики, член украинской делегации в ООН Эмине Джапарова, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Прямий".

По словам Джапаровой, третий комитет рассмотрит резолюцию 15 ноября 2018, а в декабре ее обсудят в Генассамблее ООН. В целом это уже третья резолюция по Крыму, которую будут рассматривать в ООН.

"Она (резолюция, - ред.) фактически опирается на обвиняемую часть, где Россия снова называется оккупантом и страной-агрессором", - сказала Джапарова.

Она также уточнила, что впервые в истории ООН страна, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, в резолюциях определяется агрессором и страной-оккупантом.

"Подобного не было ни разу до сегодня, даже после войны в Грузии. И фактически она также определяет, как репрессии происходят, принудительное и насильственное получение гражданства РФ, неправильное применение антиэкстремистского и антитеррористического законодательства", - добавила Джапарова.

В документе также есть требование к России возобновить работу Меджлиса крымскотатарского народа и исполнить решение международного суда ООН от апреля 2017 года.

Напомним, в сентябре 2018 года во время международного экономического форума в Харькове президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ООН признает Россию государством-агрессором, которая оккупирует украинскую территорию. По словам Порошенко, такой результат он получил, находясь на заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.