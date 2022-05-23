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Знизить залежність від РФ. Словаччина завершує будівництво нового газопроводу з Польщі

Газопровід (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У Словаччині завершується будівництво нового газопроводу з Польщі. Як повідомили в Міністерстві економіки, роботи з будівництва знаходяться на завершальній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.Sk.

"Газопровід готовий до наддуву газом, який відбудеться найближчим часом. Після випробувань Нова газоносна система зможе повною мірою сприяти забезпеченню диверсифікації джерел і забезпеченню енергетичної безпеки Словаччини", — заявили в Мінекономіки.

Підключення до польської мережі відкриває для Словаччини можливість використовувати всю європейську мережу СПГ. Довжина з'єднувального трубопроводу становить близько 164 км. На польській стороні – 61,3 км, довжина Словацької частини – 103 км від державного кордону до компресорної станції Вельке Капушани. Будівництво проекту почалося восени 2018 року і фінансується коштом європейських фондів.

Нагадаємо, що у Словаччині запропонували ввести спеціальний податок на російську нафту. Він може принести близько 300 мільйонів євро додаткових доходів до державного бюджету, які можуть покрити деякі витрати на заходи щодо поступової відмови від російської нафти.

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