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Снизит зависимость от РФ. Словакия завершает строительство нового газопровода из Польши

Газопровод (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В Словакии завершается строительство нового газопровода из Польши. Как сообщили в Министерстве экономики, работы по строительству находятся на завершающей стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.Sk.

"Газопровод готов к наддуву газом, который произойдет в ближайшее время. После испытаний новая газоносная система сможет в полной мере способствовать обеспечению диверсификации источников и обеспечению энергетической безопасности Словакии", — заявили в минэкономики.

Подключение к польской сети открывает для Словакии возможность использовать всю европейскую сеть СПГ. Длина соединительного трубопровода составляет около 164 км. На польской стороне – 61,3 км, длина словацкой части – 103 км от государственной границы до компрессорной станции Вельке Капушаны. Строительство проекта началось осенью 2018 года и финансируется за счет европейских фондов.

Напомним, что в Словакии предложили ввести специальный налог на российскую нефть. Он может принести около 300 миллионов евро дополнительных доходов в государственный бюджет, которые могут покрыть некоторые расходы на меры по постепенному отказу от российской нефти.

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