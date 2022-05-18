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У Словаччині запропонували ввести спеціальний податок на російську нафту

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Братислава, Середа 18 травня 2022 01:01
У Словаччині запропонували ввести спеціальний податок на російську нафту Прапор Словаччини (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Введення в Словаччині спеціального податку на російську нафту, що переробляється в країні, дозволить збільшити доходи державного бюджету. Таку пропозицію вніс міністр фінансів Словаччини ігор Матович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Матович сказав, що спеціальний податок може принести близько 300 мільйонів євро додаткових доходів до державного бюджету, які можуть покрити деякі витрати на заходи щодо поступової відмови від російської нафти. За його словами, податок у розмірі 30% повинен бути сплачений з різниці між ціною на нафту з Росії та ціною від інших постачальників.

Міністр економіки Словаччини Річард Сулик заявив, що введення нового податку може призвести до підвищення цін на паливо, і пригрозив накласти вето на цю пропозицію.

Нагадаємо, раніше Польща запропонувала Європейському Союзу ввести податок на російські енергоносії і ввести квоти на їх використання. Міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва вважає, що це сприятиме відмові від російських ресурсів.

Також США запропонували ЄС ввести податок на російську нафту і направити частину грошей Україні. Таке економічне рішення має стати швидшою альтернативою прямому нафтовому ембарго.

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