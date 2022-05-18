У Словаччині запропонували ввести спеціальний податок на російську нафту

Матович сказав, що спеціальний податок може принести близько 300 мільйонів євро додаткових доходів до державного бюджету, які можуть покрити деякі витрати на заходи щодо поступової відмови від російської нафти. За його словами, податок у розмірі 30% повинен бути сплачений з різниці між ціною на нафту з Росії та ціною від інших постачальників.

Міністр економіки Словаччини Річард Сулик заявив, що введення нового податку може призвести до підвищення цін на паливо, і пригрозив накласти вето на цю пропозицію.