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Знизити тарифи можна до оновлення Ради, - Мураєв

Новини » Вибори 2019    06.07.2019 - 21:46
Знизити тарифи можна до оновлення Ради, - Мураєв
Фото: Євген Мураєв (opposition.com.ua)

Мураєв зазначив, що президент має право скасувати будь-яку постанову Кабміну

Для зниження тарифів на комунальні послуги не потрібно чекати закінчення виборів у Верховну раду. Про це заявив лідер "Опозиційного блоку" Євген Мураєв в ефірі ток-шоу "Опозиція" на телеканалі "Україна", передає прес-служба "Опоблоку"

За словами Мураєва, президент України має право скасувати будь-яку постанову Кабміну, в тому числі і ту, якою були підвищені тарифи.

"Знизити тарифи можна вже сьогодні, не чекаючи оновлення Верховної ради. Для цього потрібно лише бажання і воля президента, який має право скасувати будь-яку постанову уряду", - розповів Мураєв.

За його словами, для зниження тарифів на комунальні послуги, не потрібно чекати закінчення виборів у Верховну раду.

"Чекати поки почне працювати нова Рада, поки що сформують новий Кабмін немає сенсу. На це піде багато часу, а у людей цього часу немає. Нова Рада потім законодавчо це (рішення президента про зниження тарифів, - ред.) закріпить. А "Опозиційний блок" буде першим, хто підтримає це рішення глави держави в новій Раді", – зазначив Мураєв.

"Україна перебуває під зовнішнім управлінням, а витягувати гроші з наших кишень шляхом завищених тарифів вигідно, в першу чергу, МВФ", - підкреслив він.

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