Снизить тарифы можно до обновления Рады, - Мураев

Фото: Евгений Мураев (opposition.com.ua)

Мураев отметил, что президент вправе отменить любое постановление Кабмина

Для снижения тарифов на коммунальные услуги не нужно дожидаться окончания выборов в Верховную раду. Об этом заявил лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев в эфире ток-шоу "Оппозиция" на телеканале "Украина", передает пресс-служба "Оппоблока".

По словам Мураева, президент Украины вправе отменить любое постановление Кабмина, в том числе и то, которым были повышены тарифы.

"Снизить тарифы можно уже сегодня, не дожидаясь обновления Верховной рады. Для этого нужно только желание и воля президента, который имеет право отменить любое постановление правительства", - рассказал Мураев.

По его словам, для снижения тарифов на коммунальные услуги, не нужно дожидаться окончания выборов в Верховную раду.

"Ждать пока начнет работать новая Рада, пока сформируют новый Кабмин нет смысла. На это уйдет много времени, а у людей этого времени нет. Новая Рада потом законодательно это (решение президента о снижении тарифов, - ред.) закрепит. А "Оппозиционный блок" будет первым, кто поддержит это решение главы государства в новой Раде", – отметил Мураев.

"Украина находится под внешним управлением, а вытаскивать деньги из наших карманов путем завышенных тарифов выгодно, в первую очередь, МВФ", - подчеркнул он.