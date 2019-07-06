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Снизить тарифы можно до обновления Рады, - Мураев

Новости » Выборы 2019    06.07.2019 - 21:46
Снизить тарифы можно до обновления Рады, - Мураев
Фото: Евгений Мураев (opposition.com.ua)

Мураев отметил, что президент вправе отменить любое постановление Кабмина

Для снижения тарифов на коммунальные услуги не нужно дожидаться окончания выборов в Верховную раду. Об этом заявил лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев в эфире ток-шоу "Оппозиция" на телеканале "Украина", передает пресс-служба "Оппоблока".

По словам Мураева, президент Украины вправе отменить любое постановление Кабмина, в том числе и то, которым были повышены тарифы.

"Снизить тарифы можно уже сегодня, не дожидаясь обновления Верховной рады. Для этого нужно только желание и воля президента, который имеет право отменить любое постановление правительства", - рассказал Мураев.

По его словам, для снижения тарифов на коммунальные услуги, не нужно дожидаться окончания выборов в Верховную раду.

"Ждать пока начнет работать новая Рада, пока сформируют новый Кабмин нет смысла. На это уйдет много времени, а у людей этого времени нет. Новая Рада потом законодательно это (решение президента о снижении тарифов, - ред.) закрепит. А "Оппозиционный блок" будет первым, кто поддержит это решение главы государства в новой Раде", – отметил Мураев.

"Украина находится под внешним управлением, а вытаскивать деньги из наших карманов путем завышенных тарифов выгодно, в первую очередь, МВФ", - подчеркнул он.

Вилкул: мы объединим Украину, которую раскалывали вопросами языка, веры и истории Раде предлагают открыть данные всех поставщиков коммунальных услуг
Новости Украины Порошенко Зеленский тарифыМураевОппоблок
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