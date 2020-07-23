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НБУ продав третину мільярда доларів з резервів для підтримки гривні

Київ, Четвер 23 липня 2020 14:41
НБУ продав третину мільярда доларів з резервів для підтримки гривні
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Центробанк і надалі має намір згладжувати різкі коливання

Національний банк України відновив інтервенції для згладжування різких коливань курсу долара до гривні. За останні дні на міжбанку продано 350 млн доларів.

Про це на брифінгу сказав заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

"За останні три дні, включаючи сьогоднішній день ми продали десь 350 млн доларів", - сказав він і нагадав, що під час ажіотажу в березні НБУ продавав такі суми за один день.

За його словами, зараз немає фундаментальних причин для зростання курсу долара, навпаки, ситуація з платіжним балансом сприятлива.

Сологуб запевнив, що НБУ і надалі має намір дотримуватися політики згладжування надмірних коливань на валютному ринку.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що причинами різкого зростання курсу долара до гривні в липні-2020 стали психологічні фактори.

На його думку, "немає іншого пояснення, ніж те, що це в принципі викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде падати".

Зазначимо, Національний банк України протягом тижня 13-17 липня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку вперше за останні два роки.

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