Безперервне зростання: що відбувається з курсом долара 23 липня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар продають дорожче 28 гривень, євро - дорожче 32 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 28,09 гривень за долар. Курс євро виріс на 26 копійок до 32,43 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,80 (27,68 - 22 липня), продажу - 28,09 (28,01 - 22 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,85 (31,61 - 22 липня), продажу - 32,43 (32,17 - 22 липня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,52 (3,52 - 22 липня), продажу 3,97 (3,95 - 22 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,89 гривень за долар, курс купівлі до 27,87 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 32,28 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 липня довідковий курс на рівні 27,88 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 22 липня (27,76 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,85 - 28,10 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, новий глава НБУ Кирило Шевченко під час з послами країн Великої сімки заявив, що монетарна політика, режим інфляційного таргетування і режим гнучкого курсу будуть збережені.

За прогнозом аналітиків ICU, курс долара може вирости до рівня 28 гривень/долар до кінця цього тижня, якщо НБУ і далі не буде приймати участі на валютному ринку.