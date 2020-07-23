НБУ назвав причини стрибка курсу долара

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Політичні заяви про девальвації стали причиною нервозності на ринку

Причинами різкого зростання курсу долара до гривні в липні 2020 року стали психологічні фактори. Зокрема, заяви про девальвацію підштовхнули курс вгору.

Про це на брифінгу сказав заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

"Ми бачимо, що природа цих коливань останніх тижнів на валютному ринку - психологічна", - сказав він.

Сологуб нагадав, що після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави НБУ центробанку довелося виходити 2 липня з інтервенціями на суму 150 млн доларів для того, щоб погасити ажіотаж.

"В останні дні ми також спостерігаємо зростання попиту на валюту з різних джерел. МИ бачимо, що населення купує валюту, купують валюту бізнес", - повідомив заступник голови НБУ.

На його думку, "немає іншого пояснення, ніж те, що це в принципі викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабшати".

За прогнозом аналітиків ICU, курс долара може вирости до рівня 28 гривень/долар до кінця цього тижня, якщо НБУ і далі не буде приймати участі на валютному ринку

Нагадаємо, партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні.

Як заявив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю РБК-Україна, треба змиритися з думкою, що будь-яка емісія не проходить непоміченою.