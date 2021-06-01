Зниження максимальної швидкості у нічний час та пріорітет пішоходам: Польща внесла зміни в ПДР

Так, з 1 червня пріоритет мають пішоходи, які бажають перейти дорогу. Однак, як і водії, вони повинні проявляти граничну обережність.

При цьому при переході дороги пішоходам заборонено користуватися електронними пристроями. Поліція зможе покарати пішоходів, які під час переходу вулиці дивляться на екран мобільного телефону.

Для водіїв знизили швидкість водіння у нічний час у населених пунктах. Зараз обмеження 50 кілометрів на годину застосовується цілодобово. До цього часу, з 23:00 до 5:00 ранку, машини могли їхати на 10 кілометрів швидше.

Правила також забороняють їзду на занадто малій відстані по автострадах та швидкісних магістралях. Це положення не застосовуватиметься тільки при обгоні.