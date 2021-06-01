Снижение максимальной скорости в ночное время и приоритет пешеходам: Польша внесла изменения в ПДД

Так, с 1 июня приоритет имеют пешеходы, желающих перейти дорогу. Однако, как и водители, они должны проявлять предельную осторожность.

При этом при переходе дороги пешеходам запрещено пользоваться электронными устройствами. Полиция сможет наказать пешеходов, которые во время перехода улицы смотрят на экран мобильного телефона.

Для водителей снизили скорость вождения в ночное время в населенных пунктах. Сейчас ограничение 50 километров в час применяется круглосуточно. К этому времени, с 23:00 до 5:00 утра, машины могли ехать на 10 километров быстрее.

Правила запрещают езду на слишком малом расстоянии по автострадам и скоростным магистралям. Это положение не будет применяться только при обгоне.