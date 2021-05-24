Закон про "листи щастя" для порушників ПДР набрав чинності. Хто не буде їх отримувати
В Україні набрав чинності закон, який скасовує розсилку "листів щастя" усім підряд водіям-порушникам. Їх не будуть отримувати ті водії, які оплатили штраф до отримання постанови.
Документ був опублікований у виданні "Голос України".
Так, з 23 травня цей закон почав діяти.
Раніше норми Кодексу про адміністративні правопорушення зобов'язували надсилати оригінал постанови про штраф на пошту порушника, незалежно від його погашення. У деяких випадках це призводило до плутанини й до повторної оплати штрафу.
Даний закон скасував необхідність відправки порушнику ПДР постанови про адміністративну відповідальність, за якою штраф уже сплачено.
Згідно з документом, оригінал постанови надсилається рекомендованим листом тільки в разі, якщо штраф не сплатили протягом 10 днів після його винесення.
Як писало РБК-Україна, раніше глава держави Володимир Зеленський підписав цей закон.
Нагадаємо, раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що найближчим часом поліція відмовиться від розсилки так званих "листів щастя" за порушення ПДР. За його словами, до 90% оплати штрафів здійснюється до того, як водій поштою отримає постанову про оформлення штрафу.
Верховна рада України в кінці квітня схвалила в другому читанні законопроект №5058, який скасовує розсилку "листів щастя" всім порушникам ПДР підряд. Цей документ нардепи підтримали за основу в середині квітня.