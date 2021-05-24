ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Закон про "листи щастя" для порушників ПДР набрав чинності. Хто не буде їх отримувати

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 травня 2021 16:45
Закон про "листи щастя" для порушників ПДР набрав чинності. Хто не буде їх отримувати Фото: в Україні скасували розсилку "листів щастя" усім водіям-порушникам поспіль (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

В Україні набрав чинності закон, який скасовує розсилку "листів щастя" усім підряд водіям-порушникам. Їх не будуть отримувати ті водії, які оплатили штраф до отримання постанови.

Документ був опублікований у виданні "Голос України".

Так, з 23 травня цей закон почав діяти.

Раніше норми Кодексу про адміністративні правопорушення зобов'язували надсилати оригінал постанови про штраф на пошту порушника, незалежно від його погашення. У деяких випадках це призводило до плутанини й до повторної оплати штрафу.

Даний закон скасував необхідність відправки порушнику ПДР постанови про адміністративну відповідальність, за якою штраф уже сплачено.

Згідно з документом, оригінал постанови надсилається рекомендованим листом тільки в разі, якщо штраф не сплатили протягом 10 днів після його винесення.

Як писало РБК-Україна, раніше глава держави Володимир Зеленський підписав цей закон.

Нагадаємо, раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що найближчим часом поліція відмовиться від розсилки так званих "листів щастя" за порушення ПДР. За його словами, до 90% оплати штрафів здійснюється до того, як водій поштою отримає постанову про оформлення штрафу.

Верховна рада України в кінці квітня схвалила в другому читанні законопроект №5058, який скасовує розсилку "листів щастя" всім порушникам ПДР підряд. Цей документ нардепи підтримали за основу в середині квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство ПДД водители Закон
NEWS
"Авіапіратство". Хто такий Протасевич і як світ реагує на його затримання
"Авіапіратство". Хто такий Протасевич і як світ реагує на його затримання
DAILY
Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає
Владислав Красінський, Сергій Щербина Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає