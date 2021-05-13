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МВС планує до 2024 року встановити 1,5 тисячі камер для фіксації порушень ПДР. Зараз їх 92

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Четвер 13 травня 2021 15:20
МВС планує до 2024 року встановити 1,5 тисячі камер для фіксації порушень ПДР. Зараз їх 92 Фото: в Україні встановлять 1,5 тисячі камер для фіксації порушень ПДР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні встановлять 1,5 тисячі стаціонарних камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Зробити це планують до 2024 року.

Про це повідомили у прес-службі МВС.

Наразі вже встановлено 92 комплекси фотовідеофіксації порушень ПДР, до 1 червня їх буде 130, а до кінця року - заплановано близько 400.

У МВС стверджують, що кожна така камера дозволяє зменшити кількість ДТП втричі.

Міністервство планує застосовувати в майбутньому модель за прикладом шведської vision zero, що має на меті зменшити смертність на автошляхах до нульового показника.

"Шведи дослідили, що більшість порушень скоюються через те, що громадяни схильні порушувати правила. А для того, щоб уникнути систематичних порушень ПДР, повинен бути контроль", - йдеться в повідомленні.

Окрім камер на дорозі, планують посилити законодавчу базу та поліпшити дорожню інфраструктуру в Україні.

Раніше повідомлялося, що МВС посилить патрулювання на дорогах з початком курортного сезону.

РБК-Україна писало, що найближчим часом поліція відмовиться від розсилки так званих "листів щастя" за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У таких листах надсилають постанови про штрафи.

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