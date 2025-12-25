Южная Калифорния под водой: появились первые жертвы шторма

Мощный зимний шторм обрушился на Южную Калифорнию, вызвав эвакуацию общин, перекрытие дорог и перебои с электроснабжением. В результате непогоды погибли по меньшей мере три человека, а власти объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.