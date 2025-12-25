ua en ru
Южная Калифорния под водой: появились первые жертвы шторма

Четверг 25 декабря 2025
Фото: зимний шторм обрушился на Южную Калифорнию (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Мощный зимний шторм обрушился на Южную Калифорнию, вызвав эвакуацию общин, перекрытие дорог и перебои с электроснабжением. В результате непогоды погибли по меньшей мере три человека, а власти объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Шторм, начавшийся 24 декабря, принес на регион сильные дожди и порывы ветра, создав опасные условия для движения и перебои с электроснабжением.

По данным департамента шерифа округа Лос-Анджелес, часть шоссе Angeles Crest Highway была закрыта из-за риска оползней.

Около 10 700 домохозяйств остались без света. Компания Southern California Edison также сообщила о перебоях в поставках электричества из-за штормовых условий.

"Существует умеренный риск чрезмерных осадков над частями Южной Калифорнии. Возможны многочисленные внезапные наводнения, и многие потоки могут выйти из берегов", - предупредил "Центр прогнозирования погоды США".

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разместил ресурсы реагирования на чрезвычайные ситуации по всему штату, включая 55 пожарных машин и 10 спасательных команд быстрого реагирования, чтобы защитить население.

Метеорологи объясняют, что шторм вызван "Ананасовым экспрессом" - атмосферной рекой, которая приносит тропическую влагу прямо в прибрежные горы.

Прошлогодние масштабные лесные пожары оставили почву гидрофобной, из-за чего вода не впитывается и увеличивается риск оползней и наводнений.

Шторм вызвал эвакуации общин в каньонах округов Лос-Анджелес и Ориндж, а на севере штата ожидаются сильные грозы и порывы ветра до 70 миль в час.

В горах, в частности на курорте Мамонт Маунтейн, прогнозируется до 61 сантиметра снега за один день.

Мы сообщали, что в среду 24 декабря Южную Калифорнию накрыли проливные дожди, вызвавшие масштабные внезапные наводнения. Лос-Анджелес оказался под угрозой торнадо. Власти призвали водителей воздержаться от поездок и эвакуировать жителей районов под склонами предгорий и каньонов, которые ранее пострадали от лесных пожаров.

США регулярно страдают от стихийных бедствий: штормы, торнадо, наводнения, оползни, землетрясения и даже тайфуны не обходят Западное полушарие стороной.

Напомним, в этом году сильные штормы и торнадо пронеслись по южным и центральным штатам страны, погибли по меньшей мере семь человек. Непогода повредила дома и автомобили, а более 200 тысяч домохозяйств от Техаса до Огайо остались без электроснабжения.

Ранее на юге страны из-за бури без света остались более 23,5 тысячи человек в штатах Арканзас и Техас.

