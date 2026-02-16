ua en ru
Снежная ловушка в Киеве: введены жесткие ограничения, которые изменят планы водителей

Киев, Понедельник 16 февраля 2026 00:21
Снежная ловушка в Киеве: введены жесткие ограничения, которые изменят планы водителей Фото: городской голова Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Киеве из-за сложных погодных условий с вечера 15 февраля ограничили въезд фур и попросили горожан пересесть на метро и автобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

Читайте также: В Киеве резко уменьшилось количество домов без отопления

По словам мэра, чтобы уменьшить нагрузку на дороги и дать возможность коммунальным службам беспрепятственно расчищать снег, с 22:00 15 февраля по отношению к большегрузному транспорту применены ограничения.

Это решение принято, чтобы:

  • освободить основные магистрали для работы снегоуборочной техники;
  • предотвратить возникновение заторов с участием фур на подъемах и узких участках;
  • минимизировать количество ДТП с участием габаритного транспорта.

Кличко отметил, что такие меры являются временными и будут действовать до стабилизации погодных условий.

Мэр города призвал водителей не оставлять авто на обочинах, чтобы не затруднять работу спецтехники, а также соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Жителям рекомендовано по возможности пользоваться общественным транспортом, в частности метро, которое во время непогоды работает стабильно и позволяет избежать пробок в часы пик.

В течение понедельника ожидается продолжение осадков и гололедица. Именно поэтому в КГГА призвали пешеходов:

  • пересекать дорогу только в установленных местах (тормозной путь авто на скользкой дороге увеличивается в разы);
  • быть осторожными на тротуарах и избегать зон под крышами зданий (из-за возможного схода снега).

Власти продолжают мониторить ситуацию. Все коммунальные службы координируются в едином центре, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность Киева, несмотря на февральскую метель.

Напомним, что в Киев из Словакии передали 16 генераторов и два комплекта зарядных станций, приобретенных за более чем 1 млн евро, собранных в рамках благотворительной кампании "Тепло для Украины" для поддержки города во время энергетических вызовов.

Также еще 500 генераторов поступили из стратегического резерва ЕС.

Власти Киева сообщили, что после российской атаки 12 февраля отопление восстановили уже в 1500 многоэтажках.

