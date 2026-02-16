Снігова пастка у Києві: запроваджено жорсткі обмеження, які змінять плани водіїв

За словами мера, щоб зменшити навантаження на дороги та дати змогу комунальним службам безперешкодно розчищати сніг, з 22:00 15 лютого по відношенню до великовантажного транспорту застосовано обмеження.

Це рішення ухвалено, щоб:

запобігти виникненню "фурових" заторів на підйомах та вузьких ділянках;

Кличко наголосив, що такі заходи є тимчасовими й діятимуть до стабілізації погодних умов. Водіїв закликають не залишати авто на узбіччях, щоб не ускладнювати роботу спецтехніки, а також дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму.

Мешканцям рекомендують за можливості користуватися громадським транспортом, зокрема метро, яке під час негоди працює стабільно та дозволяє уникнути заторів у години пік.

Протягом понеділка очікується продовження опадів та ожеледиця. Саме тому в КМВА закликали пішоходів:

Перетинати дорогу лише у встановлених місцях (гальмівний шлях авто на слизькій дорозі збільшується в рази). Бути обережними на тротуарах і уникати зон під дахами будівель (через можливий схід снігу).

Влада продовжує моніторити ситуацію. Усі комунальні служби координуються в єдиному центрі, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність Києва попри лютневу завірюху.