Снігова пастка у Києві: запроваджено жорсткі обмеження, які змінять плани водіїв
У Києві через складні погодні умови з вечора 15 лютого обмежили в’їзд фур і попросили містян пересісти на метро та автобуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.
За словами мера, щоб зменшити навантаження на дороги та дати змогу комунальним службам безперешкодно розчищати сніг, з 22:00 15 лютого по відношенню до великовантажного транспорту застосовано обмеження.
Це рішення ухвалено, щоб:
-
звільнити основні магістралі для роботи снігоприбиральної техніки;
-
запобігти виникненню "фурових" заторів на підйомах та вузьких ділянках;
-
мінімізувати кількість ДТП за участю габаритного транспорту.
Кличко наголосив, що такі заходи є тимчасовими й діятимуть до стабілізації погодних умов. Водіїв закликають не залишати авто на узбіччях, щоб не ускладнювати роботу спецтехніки, а також дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму.
Мешканцям рекомендують за можливості користуватися громадським транспортом, зокрема метро, яке під час негоди працює стабільно та дозволяє уникнути заторів у години пік.
Протягом понеділка очікується продовження опадів та ожеледиця. Саме тому в КМВА закликали пішоходів:
-
Перетинати дорогу лише у встановлених місцях (гальмівний шлях авто на слизькій дорозі збільшується в рази).
-
Бути обережними на тротуарах і уникати зон під дахами будівель (через можливий схід снігу).
Влада продовжує моніторити ситуацію. Усі комунальні служби координуються в єдиному центрі, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність Києва попри лютневу завірюху.
