Снежная буря в США: число погибших возросло до 28, около 2 млн людей остались без света

Глава округа Эри Марк Полонкарз рассказал, что часть погибших жителей нашли сегодня, 25 декабря, в автомобилях, а также под снежными завалами. При этом он отметил, что число жертв может продолжать расти.

По данным сайта PowerOutage.us в субботу, 24 декабря, когда буря только началась, без электроснабжения остались 1,8 миллионов жителей страны. При этом сегодня ситуация улучшилась - без света более 200 тысяч домов и предприятий.

Также в издании подчеркивают, что только за сегодня снежная буря привела к отмене более 1300 авиарейсов, прежде всего, в Нью-Йорке и нескольких штатах на севере страны. В субботу было отменено более 3300 рейсов в США, почти 7500 - задержаны.

При этом жителей северных штатов призвали не выходить из дома, поскольку там в отдельных районах было зафиксировано до минус 48 градусов по Цельсию, что является новым температурным рекордом.