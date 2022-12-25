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Снігова буря в США: кількість загиблих зросла до 28, близько 2 млн людей залишилися без світла

Ілюстративне фото: кількість загиблих через снігову бурю в США зросла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У США через арктичний циклон, який охопив дві третини континентальної території країни, загинули щонайменше 28 людей. Багато мешканців залишилося без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голова округу Ері Марк Полонкарз розповів, що частину загиблих мешканців знайшли сьогодні, 25 грудня, у автомобілях, а також під сніговими завалами. При цьому він зазначив, що кількість жертв може продовжувати зростати.

За даними сайту PowerOutage.us у суботу, 24 грудня, коли буря тільки почалася, без електропостачання залишилося 1,8 мільйона жителів країни. При цьому сьогодні ситуація покращала - без світла понад 200 тисяч будинків та підприємств.

Також у виданні наголошують, що тільки за сьогодні снігова буря призвела до скасування понад 1300 авіарейсів, насамперед у Нью-Йорку та кількох штатах на півночі країни. У суботу було скасовано понад 3300 рейсів до США, майже 7500 - затримано.

При цьому мешканців північних штатів закликали не виходити з дому, оскільки там в окремих районах було зафіксовано до мінус 48 градусів за Цельсієм, що є новим температурним рекордом.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в США почалася сильна снігова буря, через що понад мільйон жителів залишилися без світла.

При цьому американські ЗМІ ще сьогодні повідомляли про 27 загиблих через бурю.

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