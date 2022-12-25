Снігова буря в США: кількість загиблих зросла до 28, близько 2 млн людей залишилися без світла

Голова округу Ері Марк Полонкарз розповів, що частину загиблих мешканців знайшли сьогодні, 25 грудня, у автомобілях, а також під сніговими завалами. При цьому він зазначив, що кількість жертв може продовжувати зростати.

За даними сайту PowerOutage.us у суботу, 24 грудня, коли буря тільки почалася, без електропостачання залишилося 1,8 мільйона жителів країни. При цьому сьогодні ситуація покращала - без світла понад 200 тисяч будинків та підприємств.

Також у виданні наголошують, що тільки за сьогодні снігова буря призвела до скасування понад 1300 авіарейсів, насамперед у Нью-Йорку та кількох штатах на півночі країни. У суботу було скасовано понад 3300 рейсів до США, майже 7500 - затримано.

При цьому мешканців північних штатів закликали не виходити з дому, оскільки там в окремих районах було зафіксовано до мінус 48 градусів за Цельсієм, що є новим температурним рекордом.