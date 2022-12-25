Снежная буря в США: количество жертв продолжает расти

В США продолжает расти количество жертв в результате сильной снежной бури. Еще четыре человека погибли в аварии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Четверо человек погибли в аварии в Огайо в результате чего количество жертв, связанных с погодными условиями во время зимнего шторма, возросло до не менее 27 человек.

Авария с участием трех автомобилей произошла утром по местному времени на одной из магистралей. Как сообщают представители власти, тягач с прицепом не справился с управлением и съехал с обочины, пролетел через кювет и врезался в два автомобиля.

Два человека погибли на месте, среди которых 32-летняя женщина и 63-летний мужчина. Также погибли еще два человека, которые находились в другом автомобиле - 32-летний мужчина и 33-летняя пассажирка.

Водитель тягача с прицепом получил незначительные травмы.