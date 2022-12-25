ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Снежная буря в США: количество жертв продолжает расти

Новина українською →
Воскресенье 25 декабря 2022 12:13
Снежная буря в США: количество жертв продолжает расти Фото: снежная буря в США: количество жертв продолжает расти (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В США продолжает расти количество жертв в результате сильной снежной бури. Еще четыре человека погибли в аварии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Четверо человек погибли в аварии в Огайо в результате чего количество жертв, связанных с погодными условиями во время зимнего шторма, возросло до не менее 27 человек.

Авария с участием трех автомобилей произошла утром по местному времени на одной из магистралей. Как сообщают представители власти, тягач с прицепом не справился с управлением и съехал с обочины, пролетел через кювет и врезался в два автомобиля.

Два человека погибли на месте, среди которых 32-летняя женщина и 63-летний мужчина. Также погибли еще два человека, которые находились в другом автомобиле - 32-летний мужчина и 33-летняя пассажирка.

Водитель тягача с прицепом получил незначительные травмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще утром было известно о 23 лицах, ставших жертвами урагана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Соединенные Штаты Америки
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация