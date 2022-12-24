В США в результате снежной бури погибли по меньшей мере 15 человек: подробности
Фото: в США в результате снежной бури погибли по меньшей мере 15 человек (Getty Images)
В США в результате снежной бури более 1,7 млн домов и предприятий обесточены. По меньшей мере, 15 человек погибли.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что буря продолжает накрывать верхний Средний Запад и Северо-Восток сильным снегом и вьюгами.
В районе Буффало, штата Нью-Йорк, буря была настолько сильной, что делала видимость близкой к нулю. Даже там, где не шел снег, температура и морозы были опасно низкими.
Сейчас известно о меньшей мере 15 погибших в семи штатах в результате опасных для жизни условий:
- Канзас - три человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с погодными условиями;
- Кентукки - три человека погибли в результате ДТП также;
- Миссури - погиб один человек после того, как караван съехал с обмерзшей дороги в замерзший ручей;
- Нью-Йорк - два человека погибли в результате отдельных инцидентов, когда скорая не смогла вовремя добраться до их домов для оказания помощи;
- Огайо - четыре человека погибли в результате ДТП;
- Теннесси - один человек погиб в результате шторма;
- Висконсин - один человек погиб в результате ДТП.
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