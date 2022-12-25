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Снежная буря в США: число погибших возросло до 28, около 2 млн людей остались без света

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Воскресенье 25 декабря 2022 19:50
Снежная буря в США: число погибших возросло до 28, около 2 млн людей остались без света Иллюстративное фото: число погибших из-за снежной бури в США возросло (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США из-за арктического циклона, который охватил две трети континентальной территории страны, погибли по меньшей мере 28 человек. Много жителей осталось без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава округа Эри Марк Полонкарз рассказал, что часть погибших жителей нашли сегодня, 25 декабря, в автомобилях, а также под снежными завалами. При этом он отметил, что число жертв может продолжать расти.

По данным сайта PowerOutage.us в субботу, 24 декабря, когда буря только началась, без электроснабжения остались 1,8 миллионов жителей страны. При этом сегодня ситуация улучшилась - без света более 200 тысяч домов и предприятий.

Также в издании подчеркивают, что только за сегодня снежная буря привела к отмене более 1300 авиарейсов, прежде всего, в Нью-Йорке и нескольких штатах на севере страны. В субботу было отменено более 3300 рейсов в США, почти 7500 - задержаны.

При этом жителей северных штатов призвали не выходить из дома, поскольку там в отдельных районах было зафиксировано до минус 48 градусов по Цельсию, что является новым температурным рекордом.

Напомним, вчера стало известно, что в США началась сильная снежная буря, из-за чего более миллиона жителей остались без света.

При этом американские СМИ еще сегодня сообщали о 27 погибших из-за бури.

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