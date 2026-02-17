Снегопады и метели возвращаются: синоптик назвала дату нового ухудшения погоды (карта)

В ближайшие дни погода в Украине будет оставаться нестабильной - после волны морозов в страну снова придет южный циклон со снегопадами, метелями и ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, в большинстве областей существенных осадков не прогнозируется. В то же время атмосферные фронты южного циклона повлияют на южные регионы - там ожидаются мокрый снег, дождь и порывистый ветер.

Вечером небольшой снег возможен также на западе страны.



Температура воздуха ночью составит от -5 до -12 градусов, на севере - до -18 градусов. Днем ожидается от -2 до -7 градусов, в северных областях от -5 до -10 градусов, а на юге и юго-востоке - от -2 до +2 градусов, в Крыму - до +9.

Киев: сильные морозы и гололедица

В Киеве 17 февраля осадки маловероятны, однако на дорогах будет сохраняться гололедица. Ночью температура снизится до -15...-17 градусов, днем ожидается -6...-8.

Когда снова ухудшится погода

По прогнозу Диденко, уже 18 февраля новый циклон с Балкан принесет в большинство регионов Украины осложнения погодных условий. В частности снегопады, метели, усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха.