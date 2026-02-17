ua en ru
Снігопади та хуртовини повертаються: синоптик назвала дату нового погіршення погоди (карта)

Україна, Вівторок 17 лютого 2026 07:00
Снігопади та хуртовини повертаються: синоптик назвала дату нового погіршення погоди (карта) Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 9 жовтня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Найближчими днями погода в Україні залишатиметься нестабільною - після хвилі морозів у країну знову прийде південний циклон зі снігопадами, хуртовинами та вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Якою буде погода 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, в більшості областей істотних опадів не прогнозується. Водночас атмосферні фронти південного циклону вплинуть на південні регіони - там очікуються мокрий сніг, дощ та рвучкий вітер.

Увечері невеликий сніг можливий також на заході країни.
Снігопади та хуртовини повертаються: синоптик назвала дату нового погіршення погоди (карта)

Температура повітря вночі становитиме від -5 до -12 градусів, на півночі - до -18 градусів. Удень очікується від -2 до -7 градусів, у північних областях від -5 до -10 градусів, а на півдні та південному сході - від -2 до +2 градусів, у Криму - до +9.

Київ: сильні морози та ожеледиця

У Києві 17 лютого опади малоймовірні, однак на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вночі температура знизиться до -15…-17 градусів, удень очікується -6…-8.

Коли знову погіршиться погода

За прогнозом Діденко, вже 18 лютого новий циклон із Балкан принесе у більшість регіонів України ускладнення погодних умов. Зокрема снігопади, хуртовини, посилення вітру та поступове підвищення температури повітря.

Нагадаємо, за даними синоптиків, цей тиждень принесе українцям різкі температурні контрасти, прогнозується від сильних морозів до короткочасного потепління, а також хвилі снігопадів і ожеледиці в окремих регіонах країни.

