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Снегопад и сильный ветер. Жителей Сумской области предупредили об ухудшении погодных условий

Пятница 24 ноября 2023 15:59
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Снегопад и сильный ветер. Жителей Сумской области предупредили об ухудшении погодных условий Иллюстративное фото: жителей Сумской области предупредили об ухудшении погодных условий (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Ухудшение погодных условий ожидается в Сумах и области днем 26 и ночью 27 ноября. Местных жителей просят быть повнимательнее на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.

В частности, ожидаются сложные погодные условия - сильный и мокрый снег в южной половине области. Также прогнозируется гололед, налипание мокрого снега, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.

Скорость ветра может усилиться до 15-20 м/с. А прирост снежного покрова ожидается до 20 – 30 см.

"Сложные погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных служб и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах", - пишет ОГА.

Кроме того, в области будет объявлен второй, оранжевый, уровень опасности.

Снегопад и сильный ветер. Жителей Сумской области предупредили об ухудшении погодных условий

Непогода в столице

Вчера и сегодня в столице и Киевской области ненастье. Столичные власти призвали водителей позаботиться о безопасности на дороге во время непогоды. В частности, не парковать автомобили вдоль обочины дорог и на тротуарах, а также не выезжать в город на автомобиле, чтобы не создавать пробки.

Кроме того, из-за непогоды энергетиков в Киеве и области перевели на усиленный режим работы, а киевлян предупреждали о возможных отключениях света.

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