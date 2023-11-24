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Снігопад та сильний вітер. Жителів Сумської області попередили про погіршення погодних умов

П'ятниця 24 листопада 2023 15:59
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Снігопад та сильний вітер. Жителів Сумської області попередили про погіршення погодних умов Ілюстративне фото: жителів Сумської області попередили про погіршення погодних умов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Погіршення погодних умов очікується у Сумах та області вдень 26 та вночі 27 листопада. Місцевих жителів просять бути уважніше на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОДА.

Зокрема очікуються складні погодні умови - сильний та мокрий сніг у південній половині області. Також прогнозується ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Швидкість вітру може посилитись до 15 - 20 м/с. А приріст снігового покриву очікується до 20 - 30 см.

"Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах", - пише ОДА.

Окрім того, в області буде оголошено другий, помаранчевий, рівень небезпечності.

Снігопад та сильний вітер. Жителів Сумської області попередили про погіршення погодних умов

Негода у столиці

Вчора та сьогодні у столиці та Київській області спостерігається негода. Столична влада закликала водіїв подбати про безпеку на дорозі під час негоди. Зокрема, не паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах, а також не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори.

Крім того, через негоду енергетиків у Києві та області перевели на посилений режим роботи, а киян попереджали про можливі відключення світла.

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