Пятница будет дождливой: прогноз на выходные и когда в Украину вернется тепло
Завтра, 16 мая, атмосферный фронт обусловит периодические дожди в некоторых регионах Украины. Остальная территория воздержится от существенных осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По данным синоптика, периодические дожди ожидаются на севере, западе и в Винницкой области. А вот на остальных территориях существенных осадков не прогнозируется.
Температура воздуха в пятницу самой низкой ожидается вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Винницкая область. Там столбик термометра будет показывать от +8 до +12 градусов.
В западных областях завтра ожидается от +10 до +14 градусов. В большинстве центральных областей от +15 до +19 градусов.
Теплее всего будет в южной части и в восточных областях, там ожидается от +15 до +21 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве завтра прогнозируется ощутимое снижение температуры воздуха: против сегодняшних +16 градусов завтра предполагается едва +9+11 градусов.
"Еще и с дождем. Одевайтесь завтра тепло", - написала Диденко.
Прогноз на выходные
Диденко рассказала, что в субботу еще удержится холодная погода, а вот в воскресенье потеплеет. Однако уже в понедельник снова возможно похолодание.
Потепление следует ожидать со вторника-среды.
"Хотя оживленные дожди пока никаким там авторитетным сухим антициклонам не хотят уступать - выходные и следующая неделя будут преимущественно влажными", - отметила синоптик.
По данным синоптика Наталки Диденко, в Украине 15 мая ожидалась непогода - предупреждали о сильных дождях и штормовом ветре, которые накроют большинство областей.
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