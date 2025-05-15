Пятница будет дождливой: прогноз на выходные и когда в Украину вернется тепло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным синоптика, периодические дожди ожидаются на севере, западе и в Винницкой области. А вот на остальных территориях существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в пятницу самой низкой ожидается вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Винницкая область. Там столбик термометра будет показывать от +8 до +12 градусов.

В западных областях завтра ожидается от +10 до +14 градусов. В большинстве центральных областей от +15 до +19 градусов.



Теплее всего будет в южной части и в восточных областях, там ожидается от +15 до +21 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра прогнозируется ощутимое снижение температуры воздуха: против сегодняшних +16 градусов завтра предполагается едва +9+11 градусов.

"Еще и с дождем. Одевайтесь завтра тепло", - написала Диденко.

Прогноз на выходные

Диденко рассказала, что в субботу еще удержится холодная погода, а вот в воскресенье потеплеет. Однако уже в понедельник снова возможно похолодание.

Потепление следует ожидать со вторника-среды.

"Хотя оживленные дожди пока никаким там авторитетным сухим антициклонам не хотят уступать - выходные и следующая неделя будут преимущественно влажными", - отметила синоптик.